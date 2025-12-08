TOYO Company Aktie 136461231 / KYG8976D1079
08.12.2025 15:14:01
TOYO Buys Remaining Stake In TOYO Solar
(RTTNews) - TOYO Co., Ltd. (TOYO), a Japanese solar equipment and devices maker, said on Monday that it has acquired the remaining 24.99% membership interest in its U.S. subsidiary, TOYO Solar LLC.
TOYO Solar LLC is now a wholly owned subsidiary of TOYO.
Junsei Ryu, CEO of TOYO, said: "This acquisition marks a key milestone in our U.S. growth strategy. Full ownership of TOYO Solar LLC strengthens our operational control, aligns our long-term interests, and reinforces our commitment to delivering American-made solar solutions at scale."
This transaction follows TOYO's recent strategic expansion into U.S.-based manufacturing and plans to strengthen its presence in the American solar supply chain.
TOYO Solar LLC is currently advancing the development of a 2.5GW solar module manufacturing facility in Texas.
