SMI 12’979 0.3%  SPI 17’821 0.3%  Dow 47’955 0.0%  DAX 24’094 0.3%  Euro 0.9387 0.2%  EStoxx50 5’725 0.0%  Gold 4’211 0.3%  Bitcoin 73’747 1.6%  Dollar 0.8056 0.2%  Öl 62.9 -1.6% 
TOYO Company Aktie 136461231 / KYG8976D1079

08.12.2025 15:14:01

TOYO Buys Remaining Stake In TOYO Solar

TOYO Company
7.10 USD 6.13%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - TOYO Co., Ltd. (TOYO), a Japanese solar equipment and devices maker, said on Monday that it has acquired the remaining 24.99% membership interest in its U.S. subsidiary, TOYO Solar LLC.

TOYO Solar LLC is now a wholly owned subsidiary of TOYO.

Junsei Ryu, CEO of TOYO, said: "This acquisition marks a key milestone in our U.S. growth strategy. Full ownership of TOYO Solar LLC strengthens our operational control, aligns our long-term interests, and reinforces our commitment to delivering American-made solar solutions at scale."

This transaction follows TOYO's recent strategic expansion into U.S.-based manufacturing and plans to strengthen its presence in the American solar supply chain.

TOYO Solar LLC is currently advancing the development of a 2.5GW solar module manufacturing facility in Texas.

