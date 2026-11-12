Toyo Business Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Toyo Business Engineering stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 21.20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toyo Business Engineering 18.68 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Toyo Business Engineering im vergangenen Quartal 6.71 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toyo Business Engineering 6.24 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch