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12.08.2026 06:37:00
Toyo Business Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Toyo Business Engineering hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21.36 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22.91 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.78 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.04 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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