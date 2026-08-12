Toyo Business Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Toyo Business Engineering hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21.36 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22.91 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.78 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.04 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch