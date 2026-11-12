Toyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toyo hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Toyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15.05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27.24 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.11 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Toyo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 111.46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 55.55 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.85 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 32.56 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch