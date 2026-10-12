Toyo Asano Foundation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toyo Asano Foundation hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Toyo Asano Foundation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4.18 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11.78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24.38 Prozent auf 2.82 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.73 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch