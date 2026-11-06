Townsquare Media A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Townsquare Media A hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Townsquare Media A ein Ergebnis je Aktie von -0.360 USD vermeldet.

Townsquare Media A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 106.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch