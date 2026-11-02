TOWNNEWS-SHA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOWNNEWS-SHA liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOWNNEWS-SHA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17.68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13.79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TOWNNEWS-SHA im vergangenen Quartal 962.8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOWNNEWS-SHA 916.3 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch