TOWNNEWS-SHA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOWNNEWS-SHA hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.17 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -0.050 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.95 Prozent auf 835.2 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 827.4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

TOWNNEWS-SHA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 82.33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 70.49 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.45 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.99 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.68 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch