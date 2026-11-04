Tower Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tower Semiconductor hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tower Semiconductor 0.470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 526.2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch