Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’146 0.2%  SPI 18’606 0.1%  Dow 49’761 0.1%  DAX 24’161 0.9%  Euro 0.9154 -0.1%  EStoxx50 5’829 0.4%  Gold 4’700 -0.3%  Bitcoin 62’906 0.2%  Dollar 1 0.1%  Öl 108 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Adecco1213860Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hapag-Lloyd-Aktie dennoch im Plus: Rote Zahlen
"Mystery Dumplings" fürs Depot: Laut einem Analysten ist diese Aktie unterbewertet
Adecco-Aktie bricht wegen enttäuschender Gewinndynamik zweistellig ein: Wachstum im Startquartal
Siemens-Aktie gewinnt dennoch: Gegenwind durch Währungen und Zölle belastet
Chip-Aktien brechen ein: Dieses Chart-Signal lösst Kursverluste bei Aktien wie Intel, AMD, Micron und Co. aus
Suche...
Plus500 Depot

Tower Semiconductor LtdShs Aktie 280630 / IL0010823792

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.05.2026 13:49:25

Tower Semiconductor Inks $1.3 Bln SiPho Contracts

Tower Semiconductor LtdShs
227.00 EUR 20.42%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Tower Semiconductor (TSEM), a foundry for semiconductor solutions, Wednesday announced that it has signed Silicon Photonics or SiPho contract for $1.3 billion for 2027 revenue with its largest customers and receipt of $290 million in customers prepayments for capacity reservation.

The company also has a contractual wafer commitment for 2028 for which additional associated prepayments are due by January 2027.

To support the accelerating demand Tower is in the middle of ramping its capacity to expand its worldwide multi-fab SiPho capacity, with an intent to achieve the targeted model of $2.8 billion revenue with $750 million net profit in 2028.

In pre-market activity, TSEM shares were trading at $258.94, up 17.54% on the Nasdaq.

In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!

Analysen zu Tower Semiconductor LtdShs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

12:53 Europas Rüstungssektor zwischen Rekordzahlen und Korrektur
11:22 UBS Logo UBS KeyInvest: Luxus - Wage Hoffnungen / Alphabet - Neue Superlative
09:40 Marktüberblick: Berichtssaison setzt Akzente
08:55 SMI dank Schwergewichte fester
12.05.26 Julius Bär: 10.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
12.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’699.77 19.58 SQ3B6U
Short 13’963.79 13.96 SK8B9U
Short 14’477.90 8.99 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’145.62 13.05.2026 13:44:39
Long 11’966.96 10.01 SRKBVU
Long 11’814.08 8.99 S3JBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Nachmittag südwärts
D-Wave Quantum-Aktie rutscht ab: Anleger reagieren auf rote Zahlen und sinkende Erlöse
Lufthansa-Aktie steigt: Aufsichtsrat genehmigt Milliardenauftrag für neue Flugzeuge von Airbus und Boeing
Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Siemens Energy-Aktie
Adecco-Aktie bricht wegen enttäuschender Gewinndynamik zweistellig ein: Wachstum im Startquartal
EQS-DD: Rheinmetall AG: René Gansauge, Kauf
NVIDIA-Aktie trotz KI-Boom ohne Schwung: Darauf sollten Anleger jetzt achten
Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor
DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Kaufen
Vodafone-Aktie rutscht dennoch ab: Umsatz und Ergebnis gestiegen - Deutschland-Geschäft erholt

Top-Rankings

KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 19: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.