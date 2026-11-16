Tower Properties präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tower Properties äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 237.82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tower Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 150.01 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 11.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch