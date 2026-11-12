TOWA PHARMACEUTICAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOWA PHARMACEUTICAL gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 25.60 JPY gegenüber 115.80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.87 Milliarden JPY – ein Plus von 8.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOWA PHARMACEUTICAL 65.33 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch