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18.11.2026 06:37:00
TOWA Hi SYSTEM: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TOWA Hi SYSTEM hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
TOWA Hi SYSTEM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36.61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 48.22 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7.69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 601.9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 652.1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 222.40 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 201.13 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2.52 Milliarden JPY – ein Plus von 4.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TOWA Hi SYSTEM 2.41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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