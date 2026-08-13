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13.08.2026 06:37:00
TOWA Hi SYSTEM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TOWA Hi SYSTEM liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOWA Hi SYSTEM die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 59.58 JPY. Im Vorjahresviertel waren 28.43 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOWA Hi SYSTEM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 635.1 Millionen JPY im Vergleich zu 518.1 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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