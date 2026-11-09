Towa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Towa veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28.99 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31.71 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Towa im vergangenen Quartal 17.53 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Towa 15.37 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch