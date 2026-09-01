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01.09.2026 06:37:00
TOWA FOOD SERVICE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TOWA FOOD SERVICE äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 21.20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOWA FOOD SERVICE 18.47 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.43 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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