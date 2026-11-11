Towa Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Towa Bank hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 189.39 JPY. Im Vorjahresviertel waren 34.66 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.42 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch