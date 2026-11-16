TOW: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOW hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.21 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5.86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.30 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch