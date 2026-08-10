TOW präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOW lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 11.49 JPY gegenüber 5.26 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.26 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 33.61 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 27.72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat TOW im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5.06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.68 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 17.78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch