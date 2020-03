Tous les casinos de l'Ontario temporairement fermés

TORONTO, le 15 mars 2020 /CNW/ - La santé et la sécurité des clients et des employés des casinos sont une priorité pour OLG et ses fournisseurs de services.

OLG, en collaboration avec tous ses fournisseurs de services de casino, confirme qu'une fermeture ordonnée de tous les casinos de l'Ontario a commencé. Les fermetures devraient être complétées dans un délai d'environ 24 heures.

Cette mesure est conforme aux recommandations du médecin hygiéniste en chef de la province concernant les nouvelles mesures préventives pour le COVID-19.

OLG fournira une mise à jour sur la date de réouverture des casinos, en tenant compte des conseils des autorités de la santé publique.

Il nous fera grand plaisir d'accueillir les clients et les employés à cette date.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

