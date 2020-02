Tournée GCR 2020 - Problèmes de construction vécus par les consommateurs : 1 200 entrepreneurs seront rencontrés

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui marque le début de la Tournée GCR 2020, qui permettra à Garantie de construction résidentielle (GCR) d'aller à la rencontre des entrepreneurs et d'autres professionnels afin d'échanger avec eux sur l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et sur la protection des consommateurs. L'événement, qui en est à sa 3e édition, s'arrêtera à Gatineau, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, Longueuil, Laval et Saguenay d'ici au 17 mars prochain.

« Lors de l'édition précédente de la Tournée, nous avions surtout mis l'accent sur les non-conformités qui reviennent le plus souvent en inspection. Pour cette année, la suite logique était de miser sur ce qui revient le plus souvent dans les cas de réclamation. En gardant toujours en tête notre approche basée sur la prévention, nous prenons les moyens appropriés afin d'aider les entrepreneurs à mieux construire et à diminuer les cas de réclamation, ce qui bénéficie tant aux consommateurs qu'aux entrepreneurs », déclare Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Environ 1 200 entrepreneurs, professionnels et autres intervenants de l'industrie de la construction résidentielle sont attendus à l'événement qui se tiendra dans les sept villes visitées par GCR lors de la Tournée. Comme dans les éditions précédentes, il sera possible pour les participants de rencontrer les dirigeants et les experts de GCR pour discuter de leur réalité et leurs préoccupations.

Les réclamations : les diminuer pour assurer une paix d'esprit aux consommateurs

Infiltrations d'eau par les fondations ou par les fenêtres, dégât d'eau en raison d'une installation déficiente de la plomberie, chauffage inefficace en saison hivernale, moisissure et pourriture, craquements excessifs des planchers de bois : voilà des exemples de cas malheureux vécus par des acheteurs d'une habitation neuve que GCR constate toutes les semaines depuis son arrivée comme seul plan de garantie obligatoire en 2015. Le stress et le désarroi vécus par les consommateurs dans ce genre de situation sont souvent très élevés. « L'achat d'une propriété neuve est un projet d'envergure pour les consommateurs et c'est pourquoi nous prenons les moyens nécessaires pour favoriser une diminution des réclamations. La Tournée GCR 2020 s'inscrit dans cette optique alors que nous donnerons des formations aux entrepreneurs sur ces sujets », poursuit M. Laplante.

Soulignons qu'après 5 ans d'existence, GCR compte désormais sur un historique solide et crédible qui lui a permis de déceler et d'analyser les éléments qui reviennent le plus souvent en réclamation. Lors de la Tournée GCR 2020, elle présentera aux entrepreneurs en construction résidentielle les dix principales problématiques de construction vécues par les consommateurs lorsqu'ils achètent une habitation neuve.

Remise de distinctions à des entrepreneurs qui se sont démarqués

Dans chaque ville visitée par la Tournée GCR, des distinctions seront remises à des entrepreneurs qui se sont démarqués en 2019, à l'occasion d'un événement réseautage. GCR juge en effet important de souligner le travail des entrepreneurs qui ont un bon dossier technique et financier ainsi qu'une bonne gestion des dossiers de réclamation.

GCR remercie ses partenaires de leur appui

GCR est heureuse de compter parmi ses partenaires de la Tournée GCR 2020 différents organismes d'importance dans l'industrie de la construction et de l'habitation. Elle remercie son partenaire principal, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Elle remercie également ses partenaires réguliers : la Banque Nationale, la Commission de la construction du Québec (CCQ), le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) ainsi que la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Tournée GCR 2020 : les sept villes visitées et les formations offertes

Voici les dates et les villes visitées :

18 février : Gatineau

20 février : Sherbrooke

24 février : Québec

26 février : Trois-Rivières

10 mars : Longueuil

12 mars : Laval

17 mars : Saguenay

Voici la liste des ateliers de formation offerts :

Les 10 réclamations les plus fréquentes : description, solutions et éléments à surveiller en inspection (en deux parties)

Nouveautés et attentes de GCR : tout ce que les entrepreneurs doivent savoir

Pour plus de détails sur la Tournée GCR 2020

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

www.garantiegcr.com

