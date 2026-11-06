Tourmaline Oil hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tourmaline Oil hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1.65 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tourmaline Oil noch ein Gewinn pro Aktie von 0.490 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.13 Prozent auf 1.32 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.30 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch