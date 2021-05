Tourismusbeauftragter optimistisch für Sommerurlaub im Ausland

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschlands Tourismusbeauftragter Thomas Bareiss (CDU) macht den Bundesbürgern Hoffnung auf einen Urlaub im In- und Ausland in diesem Sommer: "Ich bin recht optimistisch, dass der Sommerurlaub in Deutschland und Europa mit entsprechenden Vorkehrungen gut möglich sein wird", sagte er dem Berliner Tagesspiegel am Sonntag.

Er sehe "im Testen eine grosse Chance, sicher in den Urlaub und auch wieder zurückreisen zu können". Zudem hofft der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium auf den digitalen Impfnachweis: "Ich setze grosse Hoffnung in den europaweiten digitalen Corona-Impfpass". Bis zum 1. Juni solle dieser jedem zur Verfügung stehen. Bareiss plädiert zudem für Lockerungen, wenn Menschen geimpft sind oder eine Covid-Erkrankung überstanden haben: „Ich sehe keinen Grund, warum Geimpfte, Genesene oder auch negativ Getestete in den kommenden Wochen nicht mehr Freiheiten bekommen sollten".

May 02, 2021 04:42 ET (08:42 GMT)