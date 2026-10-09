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09.10.2026 08:32:40
Tourismus in Deutschland im August um 1,1% unter Vorjahresniveau
DOW JONES--Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im August 58,7 Millionen Übernachtungen verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 1,1 Prozent weniger als im August 2025. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm um 1,6 Prozent auf 48,8 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 1,3 Prozent auf 9,9 Millionen.
Im Zeitraum Januar bis August konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 340,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 339,4 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024.
Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,4 Prozent auf 283,8 Millionen und die von Gästen aus dem Ausland um 1,0 Prozent auf 57,0 Millionen.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)
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