Tourism Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tourism Finance hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.83 INR gegenüber 0.630 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 808.9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 664.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch