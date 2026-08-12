Tourism Enterprises Company Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tourism Enterprises Company Bearer veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.03 SAR. Ein Jahr zuvor waren -0.060 SAR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.5 Millionen SAR – eine Minderung von 28.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.5 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch