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16.10.2026 06:37:00
TOUMEI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TOUMEI liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOUMEI die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 25.77 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26.50 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.90 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.85 Milliarden JPY ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 83.07 JPY beziffert, während im Vorjahr 81.34 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat TOUMEI mit einem Umsatz von insgesamt 32.58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29.07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.07 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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