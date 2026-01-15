|
15.01.2026 06:37:00
TOUMEI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TOUMEI lud am 14.01.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16.84 JPY gegenüber 18.85 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.20 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6.94 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
