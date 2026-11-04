Toukei Computer legte Quartalsergebnis vor

Toukei Computer hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 22.95 JPY. Im letzten Jahr hatte Toukei Computer einen Gewinn von 17.86 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.71 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch