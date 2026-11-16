Touchstone Exploration: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Touchstone Exploration äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 13.7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch