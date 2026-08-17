Touchstone Exploration präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Touchstone Exploration gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das vergangene Quartal hat Touchstone Exploration mit einem Umsatz von insgesamt 18.3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 57.93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch