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14.10.2026 06:37:00
Toubujyuhan gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Toubujyuhan hat am 13.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 26.66 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6.62 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Toubujyuhan mit einem Umsatz von insgesamt 2.01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 23.83 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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