Tottori Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tottori Bank hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17.23 JPY. Im Vorjahresviertel waren 25.82 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.26 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch