Tottenham Acquisition I zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tottenham Acquisition I hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch