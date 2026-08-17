Tottenham Acquisition I legte Quartalsergebnis vor

Tottenham Acquisition I hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 200 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tottenham Acquisition I einen Umsatz von 0.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch