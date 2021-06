Totogi lance le système de recharge et le BSS les plus avancés au monde

- Le moteur de charge atteint la meilleure performance au monde, soit un million de transactions par seconde

- Tarification basée sur l'utilisation avec option gratuite pour les CSP

- Totogi sera présent au Mobile World Congress à CLOUD CITY

AUSTIN (Texas), 28 juin 2021 /PRNewswire/ -- Totogi , la société spécialisée dans la conception de logiciels de télécommunications pour le cloud public, annonce aujourd'hui le lancement de Totogi Charging System, le premier système de recharge en ligne en temps réel et de conception de moteurs pour les entreprises de télécommunications. Totogi marque ce lancement en annonçant qu'elle a atteint un niveau de performance de pointe en traitant un million de transactions par seconde (TPS), avec l'engagement de doubler ce chiffre tous les six mois.

Totogi annonce également le lancement de sa nouvelle plate-forme BSS web, qui a atteint le statut d'or du TM Forum car elle prend en charge 12 des API de l'architecture numérique ouverte du TM Forum, et prévoit de prendre en charge l'ensemble des API d'ici la fin 2021.

Opérant discrètement jusqu'à aujourd'hui, Totogi a construit ses systèmes de charge et de BSS spécifiquement pour le cloud public, ce qui signifie qu'ils sont accessibles via le web sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur site. Avec le cloud public, la planification de la capacité et de la reprise après sinistre est éliminée car le système évolue et échoue automatiquement. Être construit sur le cloud public signifie également que Totogi offre tous les avantages en termes de coûts des hyperscalers et prévoit que les systèmes auront un coût total de possession de 80 % inférieur à celui des systèmes de cloud privé et sur site.

Pour la première fois dans le secteur, Totogi proposera une tarification basée sur l'utilisation, en commençant par une option gratuite pour les CSP. L'utilisation du système de tarification Totogi est gratuite jusqu'à 500 millions de transactions par mois et celle du BSS Totogi jusqu'à 500 millions d'appels API par mois. Ce niveau de service correspond généralement aux CSP qui ont 250 000 abonnés ou moins.

Danielle Royston, PDG et fondatrice de TelcoDR , a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans Totogi en mai 2021. Royston agira à titre de PDG par intérim de Totogi afin d'accélérer la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

Commentant le lancement de Totogi, Royston a déclaré : « Totogi représente tout ce dont j'ai parlé ces dernières années au sujet du cloud public. Totogi entre sur le marché avec une plateforme web qui peut faire pour les entreprises de télécommunications ce que Salesforce a fait pour CRM au début des années 2000. L'investissement de 100 millions de dollars montre que cette nouvelle start-up a les capitaux et les ressources nécessaires pour mettre au point la solution logicielle de télécommunications la plus novatrice du marché, offrant des prix fondés sur l'utilisation que notre industrie réclame à grands cris. »

« Totogi permettra aux dirigeants des entreprises de télécommunications d'utiliser leurs précieuses données de réseau pour susciter un engagement significatif des clients afin de leur offrir l'amour du client. Je suis ravie d'agir à titre de PDG et d'aider cette équipe formidable à apporter de grands changements dans l'industrie des télécommunications. »

Totogi participera au Mobile World Congress (MWC21) à Barcelone du 28 juin au 1er juillet, où l'entreprise sera exposant au sein de CLOUD CITY by TelcoDR . L'espace de 6 000 mètres carrés dans le Hall 2 (anciennement occupé par Ericsson) mettra en vedette les fournisseurs de logiciels les plus avant-gardistes et innovants construits sur le cloud public ainsi que ceux qui font œuvre de pionniers dans l'Open RAN. Les responsables des télécommunications peuvent découvrir l'avenir des télécommunications en assistant à CLOUD CITY au MWC21, en personne ou virtuellement, et peuvent également prendre rendez-vous directement avec l'équipe Totogi pour en savoir plus.

À propos de Totogi