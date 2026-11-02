TOTO präsentierte Quartalsergebnisse

TOTO hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOTO 0.100 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.15 Prozent auf 1.23 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch