Toto hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toto stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 87.63 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toto ein EPS von 15.35 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 196.06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toto einen Umsatz von 183.63 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch