Totetsu Kogyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Totetsu Kogyo präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65.38 JPY gegenüber 79.88 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.27 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 36.46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch