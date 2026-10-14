Totenko verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Totenko hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -12.12 JPY. Ein Jahr zuvor waren -11.410 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0.73 Prozent auf 948.5 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 955.5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch