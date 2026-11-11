Totech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Totech hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 100.01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 73.42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 44.13 Milliarden JPY gegenüber 42.33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch