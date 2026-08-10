Totech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Totech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Totech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 48.24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53.33 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.69 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 36.16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch