Totalenergies und Irak treiben Energieprojekt GGIP voran

PARIS (Dow Jones)--Die französische Totalenergies hat sich mit der irakischen Regierung geeinigt, um ein lange verzögertes Energieprojekt voranzutreiben, welches die Entwicklung der irakischen Naturressourcen fördern und die Stromversorgung des Landes verbessern soll. Der Öl - und Gaskonzern teilte am Mittwoch mit, dass die irakische Basrah Oil Company einen Anteil von 30 Prozent am Gasentwicklungsprojekt GGIP übernehmen wird, während Qatarenergy eingeladen wurde, eine 25-prozentige Beteiligung zu übernehmen.

Totalenergies hält einen Anteil von 45 Prozent an GGIP. Die Partner werden rund 10 Milliarden US-Dollar investieren, um abgefackeltes Gas aus drei Ölfeldern zurückzugewinnen und Kraftwerke damit zu versorgen sowie eine Meerwasseraufbereitungsanlage zu bauen, die Wasser zur Druckerhaltung einspeist, um die regionale Ölproduktion zu steigern. Totalenergies will zudem auch eine 1-Gigawatt-Solaranlage entwickeln, die Strom in das regionale Netz von Basrah einspeisen soll.

Im Jahr 2021 unterzeichnete das französische Unternehmen eine Vereinbarung über die Entwicklung von Öl-, Gas- und Erneuerbare-Energien-Projekten in der irakischen Region Basra, die jedoch aufgrund von Streitigkeiten über die Bedingungen nicht umgesetzt werden konnte.

April 05, 2023 03:01 ET (07:01 GMT)