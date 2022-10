TotalEnergies fester: Während Streik zahlt TotalEnergies Sonderbonus an Mitarbeiter aus

Der Schritt kommt zu einer Zeit, da das französische Öl - und Gasunternehmen mit streikenden Arbeitnehmern konfrontiert ist, was die Treibstofflager des Landes beeinträchtigt und zu Engpässen an französischen Tankstellen führt.

Wie TotalEnergies mitteilte, ist der Sonderbonus für hohe Gehälter gedeckelt. Ausgezahlt werden soll er an die Mitarbeiter der Unternehmen, die sich vollständig im Besitz von TotalEnergies befinden. Erhalten können die Prämie auch Mitarbeiter von Unternehmen, an denen TotalEnergies mehr als 50 Prozent hält, sofern dies von den jeweiligen Verwaltungsgremien genehmigt wird, so das Unternehmen.

Bei einem Treffen mit Gewerkschaftsvertretern am Mittwoch hatte TotalEnergies mitgeteilt, es sei bereit, 2023 ein Budget für Lohnerhöhungen in Betracht zu ziehen, das die Inflationsrate von 2022 berücksichtige. Allerdings sei der Zeitpunkt für Verhandlungen noch nicht gekommen, da die CGT, der französische Allgemeine Gewerkschaftsbund, beschlossen habe, den Streik fortzusetzen.

Die TotalEnergies-Aktie gewinnt bei der EURONEXT in Paris zwischenzeitlich 2,16 Prozent auf 50,83 Euro.

PARIS (Dow Jones)