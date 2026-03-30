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Gemeinschaftsunternehmen 30.03.2026 12:46:40

TotalEnergies bündelt britisches Portfolio mit Repsol-JV - Aktie höher

TotalEnergies bündelt britisches Portfolio mit Repsol-JV - Aktie höher

Der Energiekonzern TotalEnergies hat die Fusion seiner britischen Öl- und Gasfördergeschäfte mit dem Energie-Joint-Venture Neo Next abgeschlossen.

Repsol
22.37 CHF 1.29%
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TotalEnergies hatte im Dezember angekündigt, seine Geschäfte in das Gemeinschaftsunternehmen von Repsol and Hitecvision einzubringen. Das fusionierte Energieunternehmen wird in Neo Next+ umbenannt. Im Zuge der Transaktion wird es zum grössten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten auf dem britischen Kontinentalschelf mit einer für 2026 erwarteten Fördermenge von über 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, wie TotalEnergies mitteilte.

Der französische Konzern ist wie geplant mit 47,5 Prozent an Neo Next+ beteiligt. Er erwartet Synergien und eine Verbesserung seiner Cashflow-Generierung.

Die TotalEnergies-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 9,29 Prozent auf 83,88 Euro.

DJG/DJN/sha/hab

DOW JONES

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren verdient
TotalEnergies-Aktie etwas höher: Produktion in Katar und Irak ausgesetzt
TotalEnergies-Aktie kaum verändert: Allianz GI investiert in Batteriespeichern

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

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