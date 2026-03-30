Repsol Aktie 467068 / US76026T2050
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30.03.2026 12:46:40
TotalEnergies bündelt britisches Portfolio mit Repsol-JV - Aktie höher
Der Energiekonzern TotalEnergies hat die Fusion seiner britischen Öl- und Gasfördergeschäfte mit dem Energie-Joint-Venture Neo Next abgeschlossen.
Der französische Konzern ist wie geplant mit 47,5 Prozent an Neo Next+ beteiligt. Er erwartet Synergien und eine Verbesserung seiner Cashflow-Generierung.Die TotalEnergies-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 9,29 Prozent auf 83,88 Euro.
DJG/DJN/sha/hab
DOW JONES
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