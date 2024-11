TotalEnergies-Aktie tiefer: Offshore-Windpark von TotalEnergies pausiert wegen politischer Unsicherheit

"Im Bereich der Offshore-Windenergie habe ich beschlossen, das Projekt auf Eis zu legen", sagte CEO Patrick Pouyanne laut Nachrichtenagentur Reuters auf einer Energiekonferenz in London am Dienstag. In vier Jahren werde man es besser abschätzen können. TotalEnergies hält die Mehrheit an einem Joint-Venture zur Entwicklung eines Offshore-Windkraftprojekts vor der Küste der US-Bundesstaaten New York und New Jersey gegründet.

Die Aktie von TotalEnergies verliert an der Euronext in Paris zeitweise 1,40 Prozent auf 54,16 Euro. DOW JONES