Viertes Quartal 20.01.2026 16:51:40

TotalEnergies-Aktie steigt: Schwächere Preise können durch Produktionssteigerung ausgeglichen werden

TotalEnergies hat im vierten Quartal 2025 die Öl- und Gasproduktion gesteigert, was nach Einschätzung des Unternehmens dazu beitragen wird, die finanziellen Auswirkungen schwächerer Preise abzufedern.

Wie der französische Energiekonzern am Dienstag mitteilte, rechnet er für das vierte Quartal 2025 per Ende Dezember mit einem Anstieg der Öl- und Gasproduktion um fast 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit wird die Produktion für das gesamte Jahr 2025 um nahezu 4 Prozent wachsen, oberhalb der vorherigen Unternehmensprognose von einem Anstieg um mehr als 3 Prozent. Im Laufe des Quartals waren laut Mitteilung die Öl- und Gaspreise rückläufig, während die Raffineriemargen leicht anstiegen.

Innerhalb der Sparte Integrated Power werden die Cashflows durch die im vierten Quartal abgeschlossenen Anteilsverkäufe (Farm-downs) gestützt. Dies werde es dem Segment ermöglichen, einen jährlichen Cashflow von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar zu erreichen, was laut Unternehmensangaben im Einklang mit der Prognose für das Gesamtjahr steht.

TotalEnergies verfolgt eine Doppelstrategie aus dem Ausbau der Öl- und Gasproduktion bei gleichzeitigen massiven Investitionen in die Stromerzeugung.

Wie die Wettbewerber hat auch TotalEnergies die Upstream-Investitionen verstärkt und gleichzeitig kohlenstoffarme Projekte zurückgefahren. Das Unternehmen setzt jedoch auch auf die wachsende Stromnachfrage durch die Zunahme von Elektrofahrzeugen und die Ausbreitung von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Im November erwarb der Konzern 50 Prozent eines Portfolios von Vermögenswerten der Energeticky a Prumyslovy Holding, dem Investmentfonds des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky. Dieser grosse Deal basiert auf der Erwartung, dass die Stromerzeugung - eine Mischung aus erneuerbaren Energien, Gaskraftwerken und Batterien - eine ähnliche Rentabilität wie fossile Brennstoffe erzielen kann.

An der EURONEXT steigt die TotalEnergies-Aktie zeitweise 1,96 Prozent auf 57,21 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

