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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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Aussergewöhnliches Ergebnis 15.10.2026 11:21:43

TotalEnergies-Aktie fester: Raffineriemarge mehr als verdoppelt – starke Quartalszahlen erwartet

TotalEnergies-Aktie fester: Raffineriemarge mehr als verdoppelt – starke Quartalszahlen erwartet

TotalEnergies rechnet nach einer sprunghaften Verbesserung der Raffineriemargen für das dritte Quartal mit aussergewöhnlichen Ergebnissen im Downstream-Geschäft.

TotalEnergies
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Triebkräfte seien die globalen Konflikte und Exportbeschränkungen gewesen. Diese hätten Millionen Barrel an raffinierten Produkten vom Markt genommen, sodass Kunden händeringend nach alternativen Lieferquellen suchen mussten.

Der französische Energiekonzern teilte am Donnerstag mit, dass seine europäische Referenz-Raffineriemarge auf 33,2 US-Dollar pro Barrel steigen werde. Im Vorquartal hatte diese noch bei 13,5 Dollar gelegen, während sie im Vorjahreszeitraum mit 8,4 Dollar ausgewiesen worden war.

Ein Anstieg des Raffinerieausstosses um 10 Prozent im Laufe des Quartals habe es TotalEnergies ermöglicht, die besseren Margen voll auszuschöpfen. Zudem werde die anhaltend starke Performance der eigenen Ölhändler den Geldsegen weiter vergrössern.

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von TotalEnergies zeitweise 1,00 Prozent im Plus bei 80,97 Euro.

Von Adam Whittaker

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