Total will Dividenden schneller anheben

PARIS (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern Total will in den kommenden Jahren seine Dividende schneller als bisher anheben. Die Ausschüttung soll künftig um 5 bis 6 Prozent im Jahr steigen, nachdem bislang nur ein Plus von je 3 Prozent geplant war, wie Total mitteilte.

Die dritte Zwischendividende für das laufende Jahr soll um 6 Prozent auf 0,68 Euro erhöht werden. Mit dem Dividendenwachstum gebe der Vorstand seiner Zuversicht Ausdruck, in den kommenden Jahren profitabel und nachhaltig wachsen zu können.

September 24, 2019 03:14 ET (07:14 GMT)