Total Energy Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Total Energy Services hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.73 CAD gegenüber 0.460 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 329.0 Millionen CAD gegenüber 250.4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch